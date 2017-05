In Kürze will Google mit der Beta-Phase von Android O beginnen. Bislang konnte ausschließlich Entwickler die kommende große Android-Version in Augenschein nehmen. Bezüglich eines genauen Starts-Termins hüllt sich der US-Konzern noch in Schweigen.

Es laufen die letzten Vorbereitungen für Android O, den offiziellen Nachfolger von Android N. Aktuell ist das kommende Update lediglich als Developer Preview verfügbar. Darüber hinaus empfiehlt Google nur Entwicklern die Installation von Android O. Mit dem Ende des Beta-Programms von Android N kündigte Google nun den Beginn der Beta-Phase für Android O an. Sicher ist, dass die neue Version im Mai zum Download für alle Interessenten zur Verfügung stehen wird.

Für die Teilnahme an der Beta-Phase zu Android O müssen Nutzer einen kurzen Anmeldeprozess im Internet bei Google durchlaufen. Über die „Over-the-Air“-Technologie wird das Update im Anschluss eingespielt. Hinsichtlich der Hardware-Voraussetzungen empfiehlt das Unternehmen ein Nexus 5X, Nexus 6P sowie das Pixel und das Pixel XL.