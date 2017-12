Der Sicherheitsspezialist und Antivirus-Software-Hersteller Kaspersky entlarvt einen Android-Trojaner, welcher auf Smartphones und Tablets enormen Schaden verursachen kann. Neuesten Erkenntnissen Zufolge ist das Schadprogramm namens Loapi sogar dazu in der Lage, mobile Android-Geräte physisch zu zerstören.

In einem Blogbeitrag haben die Sicherheitsexperten von Kaspersky-Lab auf den beunruhigenden Android-Trojaner die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht. Loapi tummelt sich auf einigen Seiten in Form einer APK-Datei. Diese ist außerhalb des Play Stores im Internet als Download verfügbar. Ist die Infektion eines Android-Geräts erfolgreich, erhält der Nutzer Werbeeinblendungen und sieht sich darüber hinaus SMS-Betrug sowie DDoS-Attacken gegenübergestellt. Zur Durchführung von verschleierten Zahlungsvorgängen mittels Web-Crawler-Modul ist der Trojaner ebenfalls in der Lage.

Inzwischen wurde Loapi in einigen Apps entdeckt. Nach Angaben von Kaspersky-Lab handelt es sich hierbei unter anderem um sogenannte „Erwachsenen-Apps“. Sobald der Trojaner über eine entsprechende App auf das Smartphone gelangt, fordert er Administrator-Rechte an und stellt im Anschluss eine Verbindung zu seinem Server her. Kaspersky-Spezialisten haben außerdem herausgefunden, dass Loapi Android-Geräte derart stark auslasten kann, dass der Akku überhitzt und das Smartphone nachhaltig beschädigt. Ob das Smartphone im Anschluss noch zu gebrauchen ist, hängt vom Ausmaß der hinterlassenen Beschädigungen ab.