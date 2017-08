Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit veröffentlicht Android noch in dieser Woche Android 8 für alle Nexus- und Pixel-Geräte. Neben dynamischen App-Icons und einer Schlummer-Funktion beinhaltet die neue Version des Betriebssystems einen Bild-in-Bild-Modus.

Vor rund zwei Wochen hat Google die letzte Vorschauversion von Android 8 der Öffentlichkeit präsentiert. Allem Anschein steht nun die finale Firmware für die kommende Android-Version zur Verfügung. Der in der Regel gut informierte AndroidPolice-Autor David Ruddock stellt erste Vermutungen via Twitter an und könnte Recht behalten. Der Android-Experte will in Erfahrung gebracht haben, dass in dieser Woche Android O erscheint. Kurz darauf soll die Verteilung der neuen Version für Pixel- und Nexus-Smartphones und -Tablets beginnen.

Es ist keine allzu große Überraschung, dass Google Android im August herausbringen wird. Bereits durch die Veröffentlichung der Timeline für alle zukünftigen Releases wurde klar, dass Android 8 alle Voraussicht nach im dritten Quartal für Anwender erhältlich sein wird. Werden in der aktuellen Beta-Firmware keine größeren Probleme festgestellt, steht dem Rollout nicht mehr im Weg. Im Hintergrund des Betriebssystems hat Google daran gearbeitet, die Hintergrundaktivitäten von Apps zu reglementieren und auf diese Weise wertvolle Akkulaufzeit zu sparen.