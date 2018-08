Galaxy Tab S4 der neuesten Generation mit Multitasking

Samsungs neues Galaxy Tab S4 gibt es ab dem 24. August zu kaufen. Das neue Tablet wartet mit neuen Funktionen wie beispielsweise Unterstützung von Multitasking oder Gesichts- und Iriserkennung auf. Eine Leistungssteigerung wurde selbstverständlich ebenfalls durchgeführt.

Technisch bietet das Galaxy Tab S4 ein großes 10,5 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560×1600 Pixel. Der 2,3 bzw. 1,9 GHz schnelle Octacore-Prozessor und die 4GB Arbeitsspeicher bieten jeder App genügend Leistungsreserven bieten. Mit einem Gewicht von rund 500 Gramm sollte es angenehm in der Hand liegen und bei einer maximalen Akkulaufzeit von 16 Stunden sollte sich ebenfalls kein Nutzer beschweren können. Die neue Gesichts- und Iriserkennung schützt die auf dem Tablet befindlichen Daten.

Die Ausstattung war bis hierher schon beeindruckend. Der eigentliche Clou dieser Tablet-Version ist jedoch die Samsung-Desktop-Experience (Dex). Die Arbeitsoberfläche soll sich durch dieses Feature per Fingerdruck in eine PC-ähnliche Umgebung verwandeln lassen. In dieser soll dann echtes Multitasking möglich sein. Dies stellt ein absolutes Novum dar.

Ein S-Pen und eine passende Tastatur sind optional erhältlich. Das Galaxy Tab S4 kommt am 24. August2018 in den Handel. Wie von Samsung Tablets gewohnt, werden eine WiFi- und eine LTE-Variante zur Auswahl stehen, die jeweils mit 699 Euro bzw. 759 Euro zu Buche schlagen.

Link zur Samsung-Seite:

https://news.samsung.com/de/multitasking-leicht-gemacht-mit-dem-galaxy-tab-s4